Fabio Canino provoca Selvaggia “Siete come Fedez e Chiara”, la reazione della Lucarelli

Durante la puntata di ieri di Ballando con le Stelle Lorenzo Biagiarelli si è lamentato con la giuria, colpevole secondo lui di tirare in ballo continuamente la sua compagna Selvaggia Lucarelli. Lo chef vorrebbe solo essere giudicato per le sue esibizioni. Fabio Canino non si è detto d’accordo con il concorrente ed ha spiegato come mai è normale che la Lucarelli venga tirata in ballo così spesso.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che il giudice per giustificare la sua posizione ha paragonato Selvaggia e Lorenzo a Fedez e Chiara Ferragni (che non sono esattamente due bff della Lucarelli).

“Direi che è normale che parlando di te venga tirata in ballo anche la tua fidanzata. Perché siete un po’ come la coppia Fedez e Chiara Ferragni. Quando Fedez andò a Sanremo Chiara invitò a votare per lui, questo tu non lo fai sia chiaro. Però i tuoi fan Selvaggia ovviamente votano per lui. – ha continuato Fabio Canino – Questo non si può negare. Quindi è presto perché lui dica ‘non tiriamo in ballo Selvaggia sempre’”.

Selvaggia Lucarelli risponde a Fabio Canino: “Questo no, non lo accetto!”

“Oddio è no! Questo no. Avevo detto che sarei stata zitta stasera, ma questo proprio no. Mi ero promessa ‘sto davvero zitta e non intervengo’. E invece tu sei partito male dicendo questo. Ma chi l’ha detto? Secondo te se Lorenzo è un cane sulla pista i miei fan votano comunque?”

Selvaggia ha ragione, nominare Fedez davanti a lei è come tirare in ballo i diritti LGBTQ davanti a Giorgia Meloni…



Canino: “Selvaggia e Lorenzo sono un po’ come Fedez e Chiara Ferragni” Selvaggi: “No, questo no! Avevo promesso di stare zitta” #ballandoconlestelle pic.twitter.com/2Jt460ZExY — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 22, 2022

Lo sfogo di Fedez contro Selvaggia.

Dopo ripetuti attacchi, lo scorso luglio Fedez ha risposto a Selvaggia: “Ormai sono anni che mi stuzzichi e lo fai anche con la mia famiglia. E sappi che devi ringraziare mia moglie che mi ha sempre placato. Non pensare di essere meglio di me, perché in realtà non siamo molto diversi. Ricorda quando insultavi il figlio di Belen e dicevi che era un brutto bambino. O anche quando mi dicevi che facevo schifo pubblicando le mie sedute dallo psicanalista. Ti sei anche fatta pagare per parlare della tua relazione tossica in un podcast“.