Federico Fashion Style ieri sera ha parlato delle sue fragilità e dei pregiudizi che subisce per colpa dei suoi look. Questo sfogo però non è sembrato molto sincero a Fabio Canino, che gliel’ha fatto notare poco prima di dargli un voto per la sua esibizione.

“Sicuramente sono aiutati dal fatto che fanno spettacolo. Nel senso che quando ci sono scenografie belle e tante cose intorno migliorano la performance. Però devo dire che stai migliorando. Tu piano, piano ti stai lasciando andare, nel ballo, non nei racconti che fai nelle clip. Perché io di quel filmato che ho visto non credo a tutto, magari a metà. Non credo assolutamente che sia tutto vero. Cosa voglio sapere? No, non voglio sapere niente in particolare. Vorrei però che tu fossi sincero. Ecco, io non credo tu lo sia al 100%. Però non è un problema, questa è, la mia posizione. Se devo essere onesto non credo che tutto quello che tu abbia detto corrisponda a verità. Nel ballo però è diverso, mi sei piaciuto”.

Federico Fashion Style non è gay e si sfoga: “Solo perché vesto con le pailettes non significa che lo sono” * https://t.co/NRItuXZuHe #BallandoConLeStelle https://t.co/jeItoTepfz — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 13, 2021

Ma Canino e Selvaggia a cosa si riferiscono sulla non completa verità di Federico? #ballandoconlestelle — Ice (@Ice_Phoen1x) November 13, 2021

Selvaggia Lucarelli come Fabio Canino.

Anche la Lucarelli era della stessa opinione del suo collega: “Sono d’accordo con Fabio Canino. Sento che c’è una grande genuinità sulla pista. Sei migliorato, prima eri troppo imbrigliato, ora meno in effetti. Sento poca genuinità nella maniera in cui ti racconti“.

In molti sui social hanno criticato i giudici per le loro posizioni su Federico. Onestamente non vedo dove sia il problema. Fashion Style è libero di fare tutte le clip che vuole e dire quello che gli pare (ci mancherebbe altro), così come i giurati hanno il diritto di ritenerlo poco sincero e limpido. Si può dire ad una persona che la percepiamo come poco sincera o la nazi polizia di Twitter ce lo vieta?

Se non voleva giudizi sul privato Federico poteva limitarsi a ballare e non registrare una clip tuta incentrata sulla sfera privata, sull’orientamento, l’amore per le paillettes e il pregiudizio altrui.