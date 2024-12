Fabio Canino Commenta con Decisione il Caso Mariotto

Fabio Canino, giudice di “Ballando con le Stelle”, ha recentemente espresso la sua opinione riguardo al controverso incidente che ha coinvolto il collega Guillermo Mariotto. In un’intervista a Fanpage.it, Canino ha rivelato la sua posizione sul gesto ritenuto inappropriato di Mariotto, che durante un’esibizione avrebbe accidentalmente toccato un ballerino. Sebbene molti non credano che l’azione fosse volontaria, Canino ha condannato il comportamento dello stilista venezuelano, in particolare la sua fuga dal banco dei giudici.

Canino ha sottolineato che il comportamento di Mariotto è stato inaccettabile, in particolare per le regole che governano una competizione. Ha dichiarato che, sebbene il gesto possa essere stato grave, il vero problema risiede nella gravità della situazione, vista la competitività dello show. Ha anche accennato alla pressione che Mariotto sta vivendo, affermando che “sta attraversando un momento particolare” e che la sua ansia emerge nel contesto del programma.

In aggiunta, Canino ha commentato l’operato di Sonia Bruganelli, definendola come una persona che, a suo avviso, non comprende appieno i meccanismi della televisione. Ha detto che sarebbe meglio che chi non sa come interagire rimanesse in silenzio piuttosto che cercare di criticare il lavoro degli altri giudici. Secondo lui, le sue affermazioni sul ballo e le polemiche che ha sollevato non sono giustificabili, poiché dimostrano una mancanza di conoscenza del contesto in cui si trova.

Canino ha anche avuto parole di elogio per Selvaggia Lucarelli, descrivendola come molto abile e divertente. Ha riconosciuto le sfide personali che la Lucarelli ha dovuto affrontare, sottolineando che la vita delle persone influenzerebbe inevitabilmente il loro lavoro in televisione. Infine, ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, i giudici di “Ballando” sono esseri umani e portano con sé le proprie esperienze di vita, che possono emergere durante le lunghe registrazioni del programma.

Nel complesso, l’intervista di Canino si è rivelata rivelatrice riguardo alle dinamiche interne dello show e alle pressioni a cui sono sottoposti i giudici.