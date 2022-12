Fabilia, CdA approva business plan e recovery plan al 2027

– Il CdA di Fabilia, catena di Family Hotel & Resort, unica realtà italiana specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, ha approvato il business plan e il piano industriale 2023-2027 in cui sono inserite le previsioni di crescita del Gruppo nel prossimo quinquennio e sono indicate le azioni che il Gruppo intenderà adottare per il raggiungimento degli obiettivi.

Gli incrementi previsti nel piano industriale – spiega una nota – saranno resi possibili tramite due drivers principali: l’aumento del numero di hotel gestiti, con 7 nuove strutture entro il 2026; la revisione dei prezzi medi delle camere, finalizzata anche a contenere l’inflazione e i costi in aumento. In aggiunta, il Gruppo prevede di supportare il proprio rilancio adottando una serie di interventi allo scopo di efficientare le strutture, ridurre l’impatto dei costi diretti più significativi e ottimizzare ulteriormente il sistema di vendita.

Fabilia fa sapere inoltre che, nel corso del CdA, è stato costituito un comitato esecutivo, composto da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente Mattia Bastoni. Il Comitato ha affidato all’Avv. Astorre Mancini, dello studio Mancini&Associati di Rimini, l’incarico di rappresentare Fabilia Group relativamente alle parti correlate.