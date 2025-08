Fabbian al Napoli: Conte approva, pronta cessione in arrivo

Il calciomercato del Napoli si preannuncia movimentato, con diversi nomi sul tavolo. Tra questi, spicca il centrocampista Giovanni Fabbian, che sta attirando l’attenzione della dirigenza partenopea.

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha confermato che Fabbian ha ricevuto il via libera anche dallo staff tecnico della SSC Napoli. Considerato da Conte come un’ottima alternativa a McTominay, il giovane centrocampista potrebbe rappresentare la soluzione ideale per rinforzare il reparto. Qualora Fabbian dovesse arrivare al Napoli, si prevede la cessione di Vergara.

Inoltre, Pedullà ha menzionato altri nomi nel mirino del Napoli, tra cui Miretti, per il quale c’è un interesse concreto. Tuttavia, attualmente si attende di vedere come si svilupperà la trattativa con la Juventus. Fabbian, comunque, rimane uno dei profili più apprezzati dai dirigenti partenopei, grazie alle sue caratteristiche di “assaltatore” e alla capacità di inserirsi in fase offensiva, risultando letale sottoporta.

Si segnala che ci sono già stati contatti con il Bologna, ma le decisioni definitive da parte del Napoli sono ancora da prendere. L’attenzione del club è alta e la prossima finestra di mercato potrebbe riservare importanti sorprese per i tifosi.