FAAM Matese sfida Bari nel campionato italiano

La FAAM Matese torna a giocare al PalaMatese dopo la sconfitta contro Monopoli della scorsa settimana. La squadra è consapevole di poter competere con tutte le formazioni, soprattutto con quelle che non sono favorite per la vittoria.

Domenica prossima, alle ore 19, la squadra di Scappaticcio affronterà le ragazze di Bari, che attualmente sono posizionate subito dietro la FAAM Matese in classifica. Questo incontro rappresenta un’opportunità importante per la FAAM Matese di tornare alla vittoria e migliorare la sua posizione in classifica.

Nonostante sia una squadra giovane e recentemente formata, la FAAM Matese ha dimostrato di essere competitiva in ogni incontro disputato, vincendo almeno un set in ogni partita. Ciò è un segno chiaro della sua capacità di competere con tutte le altre formazioni, anche le più forti.