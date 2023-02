Fa.Volmer ® Portafoglio uomo robusto in vera pelle con protezione RFID nei colori nero e marrone #VO19-Iron (marrone)

Fa.Volmer SQ70 – Portafoglio da uomo in vera pelle con protezione RFID, colore nero ✔ Realizzato in pelle di bufalo dall’aspetto usato.

Questa pelle di nappa bovina è bella e morbida ed è molto resistente allo sporco,

graffiare e usurare. ✔ Durevole: non è stata utilizzata la costruzione più semplice ed economica, ma la migliore.

Tutte le carte di credito sono accuratamente cucite. La parete posteriore dello scomparto per monete è realizzata in pelle bovina.

La cerniera è realizzata in metallo di alta qualità. All’esterno la borsa è dotata di una stabilità extra

Cuciture doppie. ✔ Ampio spazio: 9 scomparti per carte di credito. 4 scomparti più grandi per documenti, libretto di circolazione ecc. di cui 2 con

Finestra trasparente. 2 scomparti separati per banconote e un ampio scomparto con cerniera in metallo.

Una tasca portamonete con bottone automatico. Dimensioni da chiuso: 12,2 x 9,5 x 2,5 cm ✔ RFID PROTEZIONE: nella parte posteriore del portafoglio è inserita una speciale pellicola che la borsa

Condizioni chiuse, affidabili da sfogliare dati e lettura indesiderata personali e sensibili

Protezione dei dati. La pellicola protettiva è di alta qualità e tecnologia nuova.

Scherma efficacemente una gamma di frequenza particolarmente alta da 125 kHz a 900 MHz. ✔ qualità: standard di alta qualità, controlli di qualità costanti, controlli in pelle da parte di esperti esterni,

e oltre 15 anni di esperienza con diversi produttori in tutto il mondo ci hanno fatto diventare professionisti.

Prendiamo sul serio la qualità e lavoriamo costantemente per migliorare la nostra qualità. Contenuto della confezione: 1 X portafoglio in pelle e 1 X confezione regalo. Attenzione: le banconote nelle immagini servono solo per scopi decorativi e non sono fornite in dotazione. ! Prodotto di marca Fa.Volmer.

Is Discontinued By Manufacturer ‏ : ‎ NoDimensioni prodotto ‏ : ‎ 2.01 x 12.5 x 9.8 cm; 154.22 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 29 ottobre 2016Produttore ‏ : ‎ Fa.VolmerGaranzia e recesso: Indipendentemente dal tuo diritto di recesso legale, hai un diritto di reso di 30 giorni per molti prodotti. Per le eccezioni e le condizioni, consulta i dettagli del reso.ASIN ‏ : ‎ B01LWUB8YNNumero modello articolo ‏ : ‎ VO19Paese di origine ‏ : ‎ IndiaCategoria ‏ : ‎ Uomo

✔ Durevole: non è stata utilizzata la costruzione più semplice ed economica, ma la migliore. Tutti gli scomparti per carte di credito sono accuratamente cuciti. La parete posteriore dello scomparto per monete è realizzata in pelle bovina. La chiusura lampo e il bottone a pressione sono realizzati in metallo inossidabile di alta qualità. All’esterno la borsa è cucita con una doppia cucitura extra stabile.

✔ Ampio spazio: 8 scomparti per carte di credito. 3 scomparti più grandi per documenti, libretto di circolazione ecc. di cui uno con finestrella trasparente. 2 scomparti separati per banconote e un ampio scomparto con cerniera in metallo. Una tasca portamonete con bottone automatico. Dimensioni da chiuso: 12,2 x 9,7 x 2,0 cm.

✔ Protezione RFID: nella parte posteriore del portafoglio è inserita una pellicola speciale che protegge la borsa chiusa in modo affidabile da perdita di dati e lettura indesiderata di dati personali e sensibili. La pellicola protettiva è di alta qualità e la tecnologia più recente. Scherma efficacemente una gamma di frequenza particolarmente alta da 125 kHz a 900 MHz.

✔ Qualità: standard di alta qualità, controlli di qualità costanti, controlli in pelle da parte di esperti esterni, e oltre 15 anni di esperienza con diversi produttori in tutto il mondo ci hanno fatto un professionista. Prendiamo sul serio la qualità e lavoriamo costantemente per migliorare la nostra qualità.

24,90 €