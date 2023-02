Fa.Volmer Portafoglio nero in vera pelle in formato verticale – PROTEZIONE RFID – del modello Ph3“

Fa.Volmer Portafoglio in vera pelle nera in formato verticale con protezione RFID #VO11 Questo elegante portafoglio in vera pelle morbida offre molti scomparti dal design compatto.

La vera pelle fine e liscia è di qualità speciale e non può essere paragonata a pelle a basso costo o similpelle.

Le cuciture sono lavorate con cura e con cura.

Un elegante portafoglio da uomo in vera pelle di alta qualità. Caratteristiche del portafoglio:

9 scomparti per carte di credito (1 trasparente).

4 scomparti per carta d’identità e documenti, ecc. di cui 2 con finestra trasparente.

1 grande scomparto di sicurezza con cerniera.

2 scomparti separati per banconote e

1 scomparto portamonete con bottone automatico.

Quando chiuso, le dimensioni sono di circa 12,5 x 9,5 cm. Attenzione: le banconote presenti nelle immagini sono solo a scopo decorativo e non sono incluse Prodotto di marca Fa.Volmer

Is Discontinued By Manufacturer ‏ : ‎ NoDimensioni prodotto ‏ : ‎ 12.5 x 9.5 x 2 cm; 85 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 22 luglio 2015Produttore ‏ : ‎ Fa.VolmerGaranzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.ASIN ‏ : ‎ B00DBSVW96Numero modello articolo ‏ : ‎ #Ph3Paese di origine ‏ : ‎ IndiaCategoria ‏ : ‎ Uomo

11 scomparti per carte di credito (1x trasparente)

4 scomparti per tessere, documenti, ecc., di cui 2 con finestra trasparente, 1 ampio scomparto di sicurezza con chiusura lampo

2 scomparti distinti per le banconote, 1 tasca per le monete con bottone

La dimensione da chiuso è di circa 12 x 9,5 x 1,8 cm.

19,90 €