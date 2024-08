“Fa troppo male” Il dolore di Nina Moric nel giorno del compleanno del figlio Carlos: cosa è successo 

È sempre molto triste quando una famiglia subisce una brusca separazione dove di mezzo, come spesso accade, finiscono i figli, incolpevoli delle incomprensioni dei genitori. Nel caso di Fabrizio Corona e Nina Moric, la separazione, prima della quale era nato un bambino ventidue anni fa, è stata problematica. Tra i due, infatti, c’è un pessimo rapporto, o quantomeno una pessima considerazione reciproca.

Oggi, 8 agosto, Carlos Corona compie 22 anni e non poteva essere che un compleanno in cui si segnalavano alcuni commenti tra dolce e amaro. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, dopo aver trascorso un periodo in una comunità, ha ottenuto il permesso di passare qualche giorno a casa. Il ragazzo sta passando un periodo in vacanza con il padre.

Insieme alla compagna di Fabrizio, c’è anche Sara Barbieri, che è in dolce attesa. Al momento padre e figlio sono partiti per “la capitale del barocco”, il paese di Noto, in Sicilia, dove Carlos sta festeggiando il suo compleanno. Questa giornata speciale, però, è accompagnata da un velo di tristezza per la madre Nina, che non è presente.

Nina Moric ha espresso i suoi sentimenti attraverso una serie di storie su Instagram, dedicando al figlio ricordi di viaggi insieme, momenti condivisi e una toccante lettera. Si legge tra le parole della showgirl: “Ricordo il momento in cui sei nato. Il dottore ti ha messo tra le mie braccia e ho capito di tenere in mano l’amore più grande della mia vita. Sono passati tanti anni, ma il mio amore per te non è mai cambiato e non cambierà mai,”.

La lettera di compleanno redatta a distanza e pubblicata ricorda al giovane Carlos che, come dice Moric, lo celebra “ogni giorno”. Avvicinandosi alla conclusione del commovente messaggio, Nina Moric continua: “L’unica cosa che devi sapere è che ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre, con un amore incondizionato. Tua mamma, Nina.”. Eppure un’altra riflessione, breve ma intensa, racconta un po’ tutto il suo stato d’animo: “Fa troppo male”, si legge sul suo canale social.