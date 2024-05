fa di tutto per salvarla dal triste destino

Il salvataggio di una volpe ferita testimoniato da un video emozionante: il destino dell’animale cambia in modo inaspettato.

Terrore e dolore si mescolano in modo indissolubile nel suo sguardo. Prova a fuggire trascinando le zampette fratturate, ma è costretta a fermarsi e ad arrendersi al suo destino. La protagonista della storia è una cucciola di volpe rossa. A trovarla, per fortuna, è stata una veterinaria che lavora presso un centro di recupero della fauna selvatica. La donna, accortasi della presenza dell’animale investito sul ciglio della strada, non ha aspettato neanche un momento ed è subito intervenuta in suo soccorso. Il salvataggio della cucciola è stato ripreso in un video emozionante.

L’emozionante salvataggio di una volpe ferita: il video su TikTok conquista gli utenti del web

Le immagini sono state condivise su TikTok su un canale dedicato a commoventi storie che hanno per protagonisti gli animali (all’account social @heart warming animal story).

La volpe protagonista del video era stata investita da un’automobile e lasciata agonizzante in strada. La donna che ha avvistato l’animale, lo ha portato subito presso la clinica veterinaria. Qui, insieme ai colleghi, ha effettuato un’operazione chirurgica d’urgenza.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Trovano e catturano due cuccioli di volpe, ma è un errore: non erano stati abbandonati

Fortunatamente, l’intervento chirurgico è andato a buon fine. Dopo alcune settimane di riabilitazione, la piccola volpe è tornata a muovere normalmente le zampette posteriori. Nel periodo che ha trascorso presso il centro per il recupero della fauna selvatica, la cucciola ha stretto un profondo legame di affetto con la soccorritrice. Come testimonia il video condiviso su TikTok, la volpe mostra tutta la sua riconoscenza nei confronti dell’umana, ricercandone la compagnia e le attenzioni.

La piccola salvato è un esemplare di circa otto mesi di età di volpe rossa (nota con il nome scientifico di Vulpes vulpes secondo la classificazione tassonomica di Linneo del 1758), la più grande delle volpi nonché il carnivoro che vive nell’areale più vasto dal momento che è diffusa in tutto l’emisfero boreale, dal circolo polare artico al Nord Africa, il Nord America e l’Eurasia. A seguito dello sterminio della popolazione da parte dei cacciatori (in Inghilterra e in Scozia la caccia alla volpe è considerata uno degli sport nazionali più antichi), la volpe è entrata nella lista delle specie da proteggere tanto che oggi è maggiormente tutelata.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Cucciolo di volpe affamato e stanco resta intrappolato nel bagno di una casa

@heartwarminganimalstorie A fox was rescued by kind-hearted woman #animals #rescue #animalrescue #animalsoftiktok #animallover #animallove #animallovers #fyp #fox #foxes #foxesoftiktok ♬ original sound – Heartwarming Animal Stories

Gli incontri con la fauna selvatica sono divenuti sempre più frequenti negli ultimi anni, soprattutto durante l’estate, quando gli animali selvatici si introducono nelle abitazioni deserte alla ricerca di un luogo fresco al riparo dal sole e dal caldo, o al sopraggiungere dei primi acquazzoni autunnali. Purtroppo, anche in strada è frequente avvistare alcuni di questi esemplari intenti ad attraversare la carreggiata. Quando si percorrono strade extraurbane occorre quindi prestare la massima attenzione, riducendo la velocità dell’auto, per evitare di investire le volpi.

@heartwarminganimalstorie A young woman found an injured fox and the saved it #animals #rescue #animalrescue #animalsoftiktok #animallover #animallove #animallovers #fyp #fox #foxsoftiktok ♬ original sound – Heartwarming Animal Stories

Per fortuna, la piccola volpe salvata dalla veterinaria è riuscita a salvarsi. Dopo un paio di mesi, l’animale è stato liberato in natura. Come mostra il video su TikTok non appena la gabbietta è stata aperta, la volpe è corsa via nel fitto della vegetazione. Dopo alcuni minuti, però, la piccola è tornata in modo del tutto inaspettato e si è fatta accarezzare dalla soccorritrice prima di fuggire di nuovo tra gli alberi. Un ultimo saluto per ringraziare la donna di averle salvato la vita. (di Elisabetta Guglielmi)