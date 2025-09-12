F5 acquisisce CalypsoAI per potenziare la sicurezza AI in Europa

F5, un’azienda globale specializzata nella distribuzione e sicurezza delle applicazioni, ha annunciato l’intenzione di acquisire CalypsoAI, un’impresa innovativa nel settore della sicurezza dell’intelligenza artificiale per le aziende. CalypsoAI offre una piattaforma che fornisce difesa in tempo reale contro le minacce, red teaming su larga scala e sicurezza dei dati, cruciali per le aziende che desiderano implementare l’intelligenza artificiale generativa e agentica. Questi strumenti saranno integrati nella piattaforma F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) per fornire una soluzione completa per la sicurezza dell’inferenza AI.

Il CEO di F5, François Locoh-Donou, sottolinea che l’intelligenza artificiale sta trasformando l’architettura aziendale e le superfici di attacco, rendendo inadeguati i firewall tradizionali. L’integrazione con CalypsoAI permetterà alle aziende di proteggere dati critici e innovare più rapidamente. Mentre le organizzazioni stanno rapidamente inserendo l’intelligenza artificiale nei loro prodotti, il risultato è una nuova e complessa superficie di attacco che richiede controlli di sicurezza avanzati.

Secondo Gartner, il mercato della gestione della fiducia, rischio e sicurezza dell’AI sta evolvendo, richiedendo alle aziende di mantenere indipendenza da soluzioni specifiche per garantire scalabilità e controllo. F5 intende affrontare tali sfide con le funzionalità di sicurezza adattiva di CalypsoAI, garantendo protezione proattiva contro le minacce.

L’acquisizione prevede il pagamento di 180 milioni di dollari in contante e non avrà un impatto significativo sui ricavi e i risultati operativi di F5. La finalizzazione dell’affare è prevista per il quarto trimestre dell’anno fiscale di F5.