Primo sigillo nel 2020: “Il rischio ha pagato”

– Il rischio ripaga Luga Ghiotto. Il pilota italiano conquista una straordinaria vittoria nella Sprint Race di Formula 2 all’Hungarorig, in Ungheria, in un finale da batticuore. Il veneto senza mai fermarsi è andato fino in fondo alla sua gara con una sensibilità e una capacità di gestione delle gomme inimitabili. Secondo a soli 4 decimi Ilott, terzo Mick Schumacher. Al comando della classifica generale c’è sempre Schwartzman, con 81 punti.

“La gara più stressante della mia vita – ha ammesso Ghiotto dopo la premiazione -, abbiamo scommesso sulla gara senza sosta, ha pagato. Questo è stato un buon weekend, con un quarto posto e una vittoria. Speriamo di continuare così”. Per il pilota italiano si tratta della settima vittoria in carriera in GP2/F2, la prima in questo 2020 che in Austria era partito nel segno della sfortuna con zero punti in quattro gare, due delle quali in cui sostanzialmente non ha partecipato una volta per ko tecnico, un’altra perché tamponato da Jehan Daruvala. Prossimo appuntamento a Silverstone, il primo agosto.