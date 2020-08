Toto Wolff scherza ma mica tanto quando dice che lui e Lewis Hamilton non rimarranno in Mercedes ma “stiamo pensando di andare su Marte per nuove sfide”. Anche le prime libere lo confermano: dominano le due Frecce scambiandosi le posizioni col britannico che chiude la seconda sessione in testa, mentre la Ferrari di Charles Leclerc è 7ª a +1”2 e quella di Sebastian Vettel è solo 14ª a tre decimi dal monegasco prima di parcheggiare col motore in fumo (il tedesco forse dovrà sostituire la power unit).

Il boss delle Frecce sì scherza, ma poi è molto serio quando dice di non voler firmare il Patto della Concordia, l’accordo commerciale della F1 in scadenza quest’anno che dovrebbe essere siglato il 12 agosto con tutti i team pronti a farlo, a partire ovviamente dalla Ferrari che ne è un perno visto che alla Scuderia viene riservato un trattamento economico particolare in virtù del suo ruolo storico. Non è l’unica spina nel fianco di una F1, alla vigilia del 70° gp inglese, a Silverstone, che agita il paddock.





L’altra è stata messa di prima mattina con la sentenza di condanna a 400 mila euro di multa e 15 punti di penalità in classifica contro la Racing Point, rea di aver copiato le prese d’aria dei freni, componenti con un forte impatto aerodinamico, dalla Mercedes 2019 infrangendo il regolamento sportivo. La stangata colpisce il team inglese per il gp di Stiria, mentre per i due successivi la Fia si è limitata a una reprimenda. Per il resto della stagione, in ogni caso, la Racing Point potrà continuare a correre con gli elementi incriminati. L’indagine era stata aperta dopo tre proteste formali in altrettante gare della Renault.

Un verdetto, articolato in un documento di 14 pagine dalla Federazione internazionale, destinato a non chiudere la vicenda. La Ferrari e almeno altri 5 team hanno mandato una lettera alla Fia per chiedere chiarimenti. Il team principal di Maranello, Mattia Binotto: “Studieremo attentamente le 14 pagine della sentenza, ci sono eventualmente 24 ore per decidere di fare appello. C’è innanzitutto un’ammissione che da parte di Racing Point è stato commesso un errore regolamentare e questo è il punto di partenza. Da capire se la penalità è sufficiente o meno. Ma secondo noi non è tanto e non più soltanto il tema della presa d’aria dei freni a dover essere contestata, ma l’intero concetto della vettura della Racing Point. Per noi il copiare è un processo sbagliato e non legale”.





Perché la questione sulle prese d’aria dei freni anteriori e posteriori della RP20, ampiamente basate su quelle dalla Mercedes del 2019 visto che fino all’anno scorso erano componenti che potevano essere cedute da un team all’altro (è invece proibito dal 2020), è ormai abbastanza chiara: la Racing Point ha sfruttato, fin che è stato consentito, dettagli utili a realizzare le proprie. Ha quindi infranto il regolamento sportivo, e non quello tecnico, altrimenti sarebbe stata squalificata. Nick Tombazis, responsabile tecnico della Fia, ha spiegato che “le prese d’aria, in particolare quelle posteriori, non sono state disegnate direttamente dalla Racing Point perché molte informazioni sono state trasferite dalla Mercedes in modo legittimo nel 2019 ma poi Racing Point non ha sviluppato un suo design per il 2020. Per questo gli steward hanno applicato una penalità sportiva perché i componenti in sé erano legali, ma non il processo con cui si è arrivati a utilizzarli”.

Quello che il team inglese ha ulteriormente copiato, lo ha fatto anche grazie alle immagini catturate della Mercedes 2019 come hanno spiegato i progettisti rosa alla Fia dicendo di aver usato il “reverse engineering”: hanno cioè ricostruito i componenti con le foto scattate da telecamere 3D, quelle stesse che anche ieri Toto Wolff ha detto di aver visto aggirarsi l’anno scorso nei dintorni del proprio garage. Dunque si pone un problema di “filosofia” della F1: come e quanto sarà possibile copiare? La Fia ha già annunciato che i regolamenti del prossimo anno verranno rivisti per limitare i copioni, intanto però la Racing Point potrà continuare a usare le prese d’aria incriminate per tutto quest’anno, la Renault può rivolgersi alla Corte internazionale d’appello della Fia e tutti gli altri possono aprire ulteriori fronti. La battaglia è solo all’inizio, perché in pista si sa già chi vince.

Anche se poi, dice Wolff, alla Mercedes non viene riconosciuto il contributo dato alla F1 in questi anni: “Abbiamo anche il pilota con più appeal, ma non siamo stati trattati come avremmo dovuto. Per questo non siamo pronti a firmare il Patto della Concordia. Noi vogliamo una distribuzione più equa del montepremi, invece siamo la vittima più grande rispetto al lato economico. La Ferrari ha mantenuto una posizione di vantaggio. Red Bull si bilancia con AlphaTauri. Quindi siamo noi a essere i più danneggiati. Quanto potremo impiegare per trovare un accordo e firmare? Dipenderà dagli altri. Se i team sono disposti a sedersi a un tavolo, affrontare gli argomenti più spinosi, discuterne e magari arrivare a un compromesso, allora penso che si possa firmare in fretta. Ma non ho visto questo approccio”.





Gli risponde Binotto: “Non so qualI siano gli argomenti della Mercedes, discutiamo da mesi sul patto della Concordia: siamo pronti e contenti di poter firmarlo perché è di aiuto ai piccoli team, oltre che riconoscere alla Ferrari, presente in F1 dall’inizio come lo sarà sempre, il ruolo che ha in questo sport”.





