Il coronavirus contagia anche il circus della Formula Uno. Sergio Perez, pilota messicano della racing Point, è risultato positivo al Covid 19: una positività emersa dopo un tampone che non aveva dato conferme e successivamente a un secondo test, che ha invece certificato la sua positività. A quel punto Perez ha provveduto a mettersi in auto isolamento, per evitare di estendere il contagio. La conseguenza inevitabile è l’esclusione del corridore di 30 anni dal Gran Premio di Gran Bretagna in programma nel weekend, ma non è a rischio lo svolgimento regolare (per quanto possibile, almeno) della gara di Silverstone: il protocollo – lo sottolineò già qualche tempo fa Ross Brawn – non prevdede il rinvio o la cancellazione dell’appuntamento in caso di pilota contagiato. Saranno però isolate le persone entrate in contatto con Perez, comprese quelle all’interno della Racing Point, da cui si attende la comunicazione su chi dovrà sostituire Perez al volante della monoposto: l’ipotesi più probabile è che sia il connazionale di Perez, Esteban Gutierrez.