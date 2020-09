ROMA – “Per chi vuole bene alla Ferrari, e io gliene voglio molto, questo è il momento in cui è meglio tacere”. Lo dice Luca Cordero di Montezemolo, al telefono con l’Ansa, all’indomani dell’ennesimo disastro delle Rosse al Gp di Monza con sia Vettel che Leclerc ritirati. Per l’ex presidente della scuderia di Maranello è anche il momento di “sperare, alla vigila del millesimo gran premio, che come è successo alcune volte in passato, la Ferrari sia in grado di fare affidamento alle sue capacità, per superare momenti difficili come questo”.

Controllo medico Leclerc ok, potrà gareggiare al Mugello

“Completati tutti i test medici. Sto bene e sono pronto per tornare in macchina venerdì al Mugello”. Lo ha scritto il ferrarista Charles Leclerc sui suoi canali social. Nessun problema, quindi, per il pilota monegasco che potrà tornare al volante della sua Ferrari in vista del Gran Premio della Toscana, tappa in programma questo weekend al Mugello dove la Rossa festeggerà il GP numero 1.000 nella sua storia.





Malagò: “C’è da essere preoccupati”

La crisi delle Ferrari sconforta anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “E’ difficile trovare le parole per fotografare la realtà dei fatti. Nessuno poteva immaginare una situazione del genere, ci amareggia moltissimo. Nella Formula 1 non si può inventare nulla, chi conosce bene questo mondo lo sa. Non è come in certi sport di squadra o in certe discipline in cui ci può essere la stranezza, l’eccezionalità. E’ tutto frutto del lavoro fatto: onestamente c’è da essere preoccupati”. E il ricordo di appena 12 mesi fa peggiora solo le cose: “Se pensiamo che proprio un anno fa Leclerc faceva pole e vittoria a Monza… E’ incredibile avere una macchina così poco performante in questo momento”.





Intanto l’Alpha Tauri fa festa…

In un momento così complicato ci ha pensato Luigi Zironi, sindaco di Maranello, a mandare un messaggio di vicinanza alla Ferrari: “I veri tifosi supportano la loro squadra nei momenti di gioia e soprattutto in quelli più delicati, quando il sostegno ai propri beniamini diventa ancora più importante. Il grande cuore dei maranellesi e il loro affetto per il Cavallino Rampante non sono in discussione, né ci siamo mai tirati indietro di fronte alle difficoltà. L’intera città è schierata al fianco della sue Rosse, pronta a incoraggiarle con la grande passione di sempre”. A fare festa invece è l’Alpha Tauri (ex Toro Rosso) dopo il successo di Gasly a Monza: “Ieri ci sono stati caroselli intorno alla fabbrica da parte degli appassionati – le parole di Giancarlo Minardi, il fondatore della scuderia di Faenza -. I romagnoli sono focosi quando riescono ad alzare la testa e ci sarà stato certamente un pizzico di orgoglio rispetto alla Ferrari. E’ stato un pomeriggio bello e speriamo di viverne altri”. Infine un consiglio alla Ferrari: “Deve essere umile e rimboccarsi le maniche. Deve vedere dentro di se, è caduta in un buco nero e deve venirne fuori”.











Fonte