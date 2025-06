F1: Il Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring 2025!

La Formula 1 torna in Europa, precisamente in Austria al Red Bull Ring, dopo il Gran Premio del Canada. Questa pista, caratterizzata da colline verdi, ospiterà il GP d’Austria, privo del format Sprint dopo tre anni. Max Verstappen e Lando Norris avevano dato vita a un intenso duello lo scorso anno, mentre George Russell arriva in Austria dopo la vittoria in Canada. Oscar Piastri mantiene un buon vantaggio in classifica su Norris e Verstappen. La Ferrari, delusa dalla recente performance a Montreal, si prepara a importanti aggiornamenti, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che sperano in buone prestazioni.

La trasmissione dell’evento avverrà in diretta su Sky Sport F1 e in differita su TV8, con dettagli e aggiornamenti disponibili su FormulaPassion.it. La programmazione include sessioni di prove libere e qualifiche, sia per la F1 che per le categorie F2 e F3, con orari specifici per ciascun giorno dell’evento.

Il circuito del Red Bull Ring misura 4,318 km, presenta tre zone DRS e prevede un totale di 71 giri, per una distanza complessiva di 306,452 km. Inoltre, sarà presente un albo d’oro del Gran Premio d’Austria che documenterà i vincitori delle edizioni precedenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.formulapassion.it