The day after, in casa Ferrari. C’è poco tempo per riparare la ferita del doppio ritiro nel Gp di Stiria causato dalla manovra scapicollata di Charles Leclerc dopo appena 20 secondi di gara, visto che il prossimo fine settimana si torna in pista all’Hungaroring di Budapest, circuito completamente diverso dal Red Bull Ring. E chissà se ne valga la pena rimuginare sul disastro austriaco (ieri sera, forse per l’imbarazzo, annullata la conferenza stampa virtuale) visto che dopo le scuse del monegasco, accettate dall’incolpevole Sebastian Vettel, lo stesso team principal, Mattia Binotto, nel comunicato ufficiale dal titolo esaustivo (Un week end da dimenticare), è andato subito oltre il fattaccio consumato in pista: “È vero che la gara praticamente non l’abbiamo fatta ma non possiamo nasconderci dietro l’incidente che ha eliminato entrambe le vetture. La risposta non è nelle accuse ma nel lavoro. È nei momenti di difficoltà che deve venire fuori il valore, il talento e la maturità delle persone e sono sicuro che sarà così”.

Il problema è che ci sono un mucchio di problemi, in questa rossa: il motore “regolato” dopo le polemiche dell’anno scorso chiuse poi in un accordo segreto con la Fia; il telaio e l’aerodinamica, disegnati per ottenere un miglior comportamento nelle curve rispetto all’anno scorso, sacrificando la velocità in rettilineo, si sono rivelati subito sbagliati dalla nascita (forse perché costruiti per un motore che non è più lo stesso?); gli aggiornamenti portati in fretta per il 2° Gp che non funzionano abbastanza o comunque non hanno avuto il tempo di dimostrarlo, visto che le rosse non hanno corso. L’ingegnere italo svizzero, ex direttore tecnico, passato nell’attuale ruolo due anni fa sostituendo Maurizio Arrivabene, ha anche parlato del contesto che ha dato origine a questa crisi sportiva della Scuderia: “Non è una situazione banale, la prima cosa da fare è capire l’origine del problema. Si può progredire solo se uno alla base capisce dove sta il problema. Può essere non solo di una parte della vettura. Può essere anche di metodologia o di concetto. È giusto in questa situazione esser aperti, osservare tutto e analizzare per trovare la soluzione giusta”.

Il calendario di questo 2020 rattrappito non aiuta la Ferrari nella comprensione né al cambio di rotta. Che non potrà comunque essere drastico, visto che le macchine rimarranno “congelate” per questo e anche il prossimo anno, prigioniere dei medesimi regolamenti e di se stesse. Oltre che del malumore e delle critiche che attorno alla Ferrari diventano inevitabilmente processi, come scrive Ross Brawn, ex dt a Maranello, adesso direttore sportivo della F1: “So per esperienza personale che la pressione mediatica in Italia può essere incredibilmente intensa e bisogna fare in modo che non arrivi ai propri collaboratori, il management deve affrontarla e assicurarsi che il personale mantenga la fiducia e rimanga concentrato su ciò che deve essere fatto”.

In Ungheria si capirà già se la Ferrari ha qualche chance di riemergere dal baratro. Previsti altri aggiornamenti (una nuova disposizione dei radiatori e degli scarichi sulle pance) per uno dei circuiti più lenti del Mondiale con le sue curve molto strette e tortuose. Si parla invece di un nuovo muso per Silverstone (2 e 9 agosto). Un nuovo simulatore, aggiornato alla F1 moderna, invece la Ferrari vorrebbe già averlo ma parrebbe ancora lontano dallo sbarcare in fabbrica. In fabbrica al momento è sbarcata solo molta delusione, per niente simulata.