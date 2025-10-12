F1: Hamilton rilancia la sua fiducia in Ferrari a Austin

Nel mondo della Formula 1, le recenti notizie evidenziano alcuni sviluppi interessanti. In casa Ferrari, c’è un rinnovato ottimismo riguardo al futuro di Lewis Hamilton, mentre Christian Horner è al centro di attenzioni di diverse scuderie. Mentre McLaren sembra essere sull’orlo di una crisi, anche Red Bull continua a prepararsi per nuove sfide.

Christian Horner, ex Team Principal di Red Bull, è in contatto con diverse squadre per un possibile ritorno nella categoria. Nonostante i negoziati, al momento non è stata definita alcuna trattativa ufficiale.

Valtteri Bottas, ex compagno di squadra di Hamilton, ha manifestato fiducia nel campione britannico, sottolineando le attuali difficoltà ma anticipando un suo ritorno alla vittoria, potenzialmente con Ferrari.

Si parla anche di un imminente annuncio importante riguardante la Formula 1 e Apple TV. Questo nuovo accordo potrebbe rivoluzionare le modalità di trasmissione e racconto delle gare.

Nel frattempo, la McLaren sta affrontando un periodo delicato e potrebbe trovarsi a gestire una profonda crisi. Guenther Steiner, ex Team Principal di Haas, ha avvertito che un altro incidente tra i piloti Piastri e Norris è probabile prima della fine della stagione.

Infine, nonostante Ferrari abbia fermato gli aggiornamenti, Red Bull è pronta a lanciare nuove modifiche alla RB21 per competere con Ferrari e Mercedes nella lotta per il secondo posto nel Campionato Costruttori.