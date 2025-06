F1: Hamilton in Difficoltà, Mercedes Dominante al Canada

GPFans – Notizie di Formula 1 del 17 giugno 2025

Un problema tecnico ha limitato le prestazioni di Lewis Hamilton durante il Gran Premio del Canada, impedendogli di salire sul podio. Nonostante le difficoltà, la Mercedes ha conquistato il podio con una performance dominante.

Inoltre, Kimi Antonelli, pilota italiano della Red Bull, è stato oggetto di difesa da parte del team Mercedes. Le recenti Power Rankings hanno rivelato l’ottima forma della scuderia, evidenziando le sfide affrontate da Hamilton in questo Gran Premio.

Per restare aggiornati su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc, è possibile iscriversi per ricevere informazioni via email.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.gpfans.com