Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp di Stiria, seconda prova del mondiale di F1, sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg. Sotto la pioggia l’inglese della Mercedes conquista l’89esima partenza al palo della carriera girando in 1’19″273 e precedendo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (+1″216), lo spagnolo della McLaren Carlos Sainz (1′”398) e il finlandese Valtteri Bottas (+1″428), suo compagno di squadra. Quinto tempo per il francese della Renault Esteban Ocon (+1″649) che si lascia alle spalle gli inglesi Lando Norris (McLaren +1″652) e Alexander Albon (Red Bull +1″738). Decimo e undicesimo posto per le Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e del monegasco Charles Leclerc, fuori nel Q2.

