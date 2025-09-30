F1 Gran Premio di Singapore: dove e come seguirlo in tv

Il Gran Premio di Singapore si avvicina, rappresentando la 18esima tappa della stagione di Formula 1. Questa gara si svolgerà sulla pista cittadina di Marina Bay dal 3 al 5 ottobre. Per la McLaren, il weekend potrebbe essere decisivo per conquistare il secondo titolo consecutivo tra i costruttori, grazie a un vantaggio di 333 punti su Mercedes e 337 su Ferrari. Per ottenere il titolo a Singapore, basterebbe alla scuderia britannica mantenere un margine di 303 punti sulla seconda classificata.

Tuttavia, la McLaren non ha vinto negli ultimi due Gran Premi a Monza e Baku, dove Max Verstappen, con la Red Bull, ha dominato. Nonostante ciò, il vantaggio della McLaren è consistente. In classifica, Oscar Piastri, che ha avuto un’incidente nel primo giro dell’ultima corsa, guida ancora, mentre il compagno Lando Norris è a 25 punti dal leader. Verstappen, dopo aver vinto a Baku, si trova ora a 69 punti da Piastri e ha ancora possibilità di lottare per il titolo.

Ferrari, reduce da un weekend difficile ad Baku, dove Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno concluso rispettivamente ottavo e nono, cercherà di migliorare. Hamilton punta al primo podio con Ferrari, mentre Leclerc mira al suo sesto podio della stagione, l’ultimo ottenuto in Belgio. In passato, Ferrari ha ottenuto quattro vittorie a Singapore, l’ultima delle quali risale a due anni fa.

Il Gran Premio di Singapore sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con differite disponibili su TV8.