F1 Gran Premio Azerbaigian: pole per Verstappen a Baku

Oggi si svolge il Gran Premio dell’Azerbaigian, il diciassettesimo evento della stagione di Formula 1, sul circuito di Baku. Max Verstappen della Red Bull partirà dalla pole position, seguito da Carlos Sainz della Williams, una sorpresa delle qualifiche.

In seconda fila ci sono Liam Lawson della Racing Bulls, terzo, e Andrea Kimi Antonelli della Mercedes, quarto, che ha superato il compagno di squadra George Russell, in quinta posizione. Il leader del campionato, Oscar Piastri della McLaren, partirà nono dopo un errore in Q3, mentre Lando Norris, suo rivale in classifica, partirà dalla settima posizione cercando di ridurre il distacco di 31 punti.

Le qualifiche di ieri hanno rappresentato un momento difficile per la Ferrari, con Charles Leclerc che ha concluso la sua gara a muro e partirà decimo. Lewis Hamilton è stato eliminato in Q2 e occupa la dodicesima posizione. La Scuderia Ferrari, seconda nel Mondiale Costruttori, deve lottare per mantenere il secondo posto con un vantaggio di 20 punti sulla Mercedes e 41 sulla Red Bull.

Il Gran Premio inizierà oggi alle ore 13 e si correrà su una distanza di 51 giri. La gara sarà trasmessa in differita su TV8 alle ore 16.