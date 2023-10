F1 Gp Usa 2023, Hamilton e Leclerc squalificati: Sainz terzo con Ferrari

La Mercedes dell’inglese e la Ferrari del monegasco out per il fondo irregolare

Lewis Hamilton e Charles Leclerc squalificati dal Gp degli Stati Uniti 2023 per il fondo irregolare della Mercedes dell’inglese e della Ferrari del monegasco. Hamilton è arrivato secondo al traguardo nella gara vinta dall’olandese Max Verstappen con la Red Bull. Leclerc, partito dalla pole position con la Ferrari, ha chiuso al sesto posto. I provvedimenti modificano l’ordine d’arrivo. Al secondo posto sale il britannico Lando Norris con la McLaren, mentre lo spagnolo Carlos Sainz, quarto al traguardo con la Ferrari, conquista il terzo posto a tavolino davanti alla Red Bull del messicano Sergio Perez.

Le monoposto di Hamilton e Leclerc non hanno superato i controlli alla fine del weekend di gara. Le rilevazioni hanno evidenziato un consumo eccessivo del fondo, con uno spessore non conforme ai regolamenti. “Alla fine della gara, il fondo della monoposto di Charles non era regolare. Questione di pochi millimetri, sufficienti però per portare gli steward a considerare la nostra posizione irregolare. In questi casi non c’è alternativa alla squalifica”, dice Diego Ioverno, direttore sportivo della scuderia di Maranello.

La situazione è il prodotto di una serie di circostanze che si sono verificate nel fine settimana. Il tracciato di Austin è uno dei più ‘irregolari’ se si parla di superficie e mette a dura prova il fondo delle monoposto. Inoltre, il weekend caratterizzato dalla gara Sprint nella giornata di sabato comprime il programma, con una sola sessione di prove libere, e impedisce ai team di effettuare valutazioni approfondite per correggere eventuali errori. “Il weekend con la gara Sprint è particolare, c’è una sola sessione per preparare la gara. Qui ad Austin, poi, il tracciato è splendido ma è estremamente ‘bumpy’: mette a dura prova sospensioni e telaio. Sapevamo che sarebbe stato insidioso, per questo abbiamo alzato il fondo e pensavamo che sarebbe stato sufficiente. Avremmo potuto alzarlo ancora di più, ma avremmo perso in termini di performance”, aggiunge.