La pioggia un problema per la Rossa

– Pioggia protagonista sul circuito di Spielberg dove si corre il Gp di Stiria, seconda prova del mondiale di Formula Uno. Un violento acquazzone ha portato prima al rinvio e poi alla cancellazione della terza sessione di prove libere, prevista per le 12.

Non è una buona notizia per la Ferrari, perché le previsioni meteo danno un ulteriore intensificarsi della pioggia, tanto da mettere in pericolo anche lo svolgimento delle qualifiche in programma alle 15. Se queste ultime, infatti, non dovessero disputarsi né oggi, né eventualmente domani mattina, si prenderebbero per stabilire la griglia di partenza i tempi del venerdì. A quel punto Max Verstappen partirebbe in pole position affiancato da Valtteri Bottas, vincitore del Gran Premio di sette giorni fa disputato sempre qui in Austria, con Hamilton in terza fila e le Ferrari indietro: nono Leclerc, addirittura 16° Sebastian Vettel. Anche sospesa la gara di F3 dopo 15 giri dei 24 previsti, e la vittoria assegnata al 17enne pilota danese Frederik Vesti, che al momento della sospensione era al comando con la sua Prema.