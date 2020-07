WATCH: Drama at the start as Leclerc and Vettel collide on Lap 1 – resulting in a double DNF for Ferrari ??#AustrianGP ???? #F1 https://t.co/dYGWQdzRf4 — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

Vittoria numero 85 per Hamilton

Allo sprofondo mancava solo lo scontro, alla Ferrari: ed è arrivato subito, al 1° giro del Gran Premio di Stiria, il 2° di una stagione più che complicata per Maranello: subito dopo il via, in curva 3, Charles Leclerc partito 14° vede un pertugio alla destra del suo compagno, Sebastian Vettel (10° sotto i semafori), e prova a infilarsi. Ma lo spazio non c’è: il monegasco tocca i cordoli e rimbalza sul posteriore del tedesco spezzandogli l’ala posteriore e danneggiando la propria davanti, oltre che il fondo. Danni fatali per entrambi: con la safety in pista per raccogliere i loro detriti, entrano ai box. Ma Vettel è costretto immediatamente al ritiro, Leclerc ci prova a tornare in gara ma dopo pochi giri (al 5°) deve arrendersi alla realtà.

La realtà è un Cavallino che precipita in una notte fonda mentre la Mercedes festeggia come sempre: dopo Bottas una settimana fa, è il turno di Lewis Hamilton che vince la sua 85esima gara della carriera e lo fa dalla pole conquistata da re della pioggia: “Grazie al team, è un’annata bizzarra, bello tornare qui a guidare e potersi esprimere a questo livello. Abbiamo tenuto la macchina in strada evitando i cordoli. Sono grato di tornare a vincere, mi sembra sia passato tanto dall’ultima volta anche se è stato solo un anno fa” le parole del campione del mondo, che sul podio dopo l’esecuzione dell’inno alza il pugno chiuso in segno di solidarietà per la lotta alle discriminazioni razziali. Alle sue spalle, il compagno, Bottas: “Ieri giornata non ideale, ma sono riuscito a recuperare, ho avuto una bella battaglia con Verstappen”. L’olandese, dopo il ritiro prematuro 7 giorni fa, è 3°: “Ma siamo troppo lenti, ho spinto il più possibile quando Valtteri voleva sorpassarmi, bella battaglia con lui, meno male, altrimenti sarebbe stata una gara noiosa. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare”.

Unfortunately both cars had to retire. #Seb5’s car had too much damage and for #Charles16 it would have been too dangerous driving with the floor in those conditions. #AustrianGP???? #essereFerrari?? pic.twitter.com/5MvELBzLl8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 12, 2020

Non dirlo alla Ferrari che, ora, può soltanto riemergere, da questo tonfo: con una macchina nata da un progetto sbagliato e con un motore affaticato, era riuscita grazie alla fortuna e a un miracolo del monegasco a portare una macchina sul podio (2°) una settimana fa. Ma stavolta, nonostante gli aggiornamenti portati in fretta per la seconda corsa (ala anteriore e nuovo fondo) che non hanno funzionato nelle qualifiche condizionate dalla pioggia, va anche peggio del previsto.

Leclerc: “Tutta colpa mia”

A differenza di un anno fa in Brasile quando i due rossi si presero a sportellate autoeliminandosi con una maggiore responsabilità di Vettel, stavolta è Leclerc colpevole di una manovra azzardata, anzi sbagliata. Il monegasco non si tira indietro, infatti: aspetta il compagno per parlargli e scusarsi: “Sì, mi sono scusato con Seb. Sono sempre onesto, oggi non sono stato assolutamente bravo. Sono deluso di me, ho detto a inizio anno che non volevo perdere un’opportunità. Era difficile fare una performance come domenica scorsa, ma è colpa mia, niente scuse. Mi spiace tantissimo per il team che ha lavorato tanto per portare upgrade che non ci hanno portato dove volevamo. Non ci sono scuse, avevo tanta voglia di far bene, forse troppa. Ho visto un buco, mi sono detto “ci provo”; avrei dovuto pensare di più. Oggi è completamente colpa mia, mi dispiace”.

Vettel: “Non mi aspettavo manovra Charles”

Vettel, che una settimana fa ha commesso un altro errore girandosi dopo un contatto con Carlos Sainz che il prossimo anno lo sostituirà al volante della rossa, stavolta è vittima: “Io ero in lotta con altre due macchine, ero in curva 3. Charles ha preso l’interno, non mi aspettavo provasse qualcosa lì. Peccato sia successo qualcosa che avremmo dovuto evitare. Non avrei potuto fare nulla, cercavo di guidare nel modo più conservativo possibile, poi mi son ritrovato un danno alla macchina. Non credo ci fosse spazio lì per entrare. Non abbiamo potuto provare il passo gara, la macchina dava buone sensazioni al venerdì ma poi in qualifica abbiamo preso la strada sbagliata. Con gli aggiornamenti mi sarebbe piaciuto fare la gara”.

I am disappointed in myself. I’m sorry but being sorry is not enough. Seb hasn’t got any faults today. I’ve let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 12, 2020

Binotto: “Per crescere dobbiamo capire dove sta il problema”

Sarebbe piaciuto a tutta la squadra, dice il team principal Mattia Binotto che cerca di ricucire le ferite: “La responsabilità dell’errore di Charles credo sia abbastanza ovvia, ma credo che non dobbiamo cercare colpevoli. Non si tratta di fare accuse, si tratta di lavorare in modo molto unito a Maranello, migliorare la vettura il più possibile e non partire a metà griglia. Ho parlato con i piloti, tra di loro non c’è nessun problema, Charles ha riconosciuto l’errore, Seb è dispiaciuto. Dispiace a tutti noi per quanto è capitato”.

Ed è capitato quando bisognava provare a ricostruire da quelli che sembrano guai grossi: “In questa fase della stagione in cui non siamo competitivi è importante far punti. Il rammarico è per non aver completato la gara con entrambe le vetture, non aver corso, non aver visto la macchina in condizioni di asciutto e non averla confrontata con quella della settimana scorsa. Come risalire? Non è una situazione banale, la prima cosa da fare è capire l’origine del problema. Si può progredire solo se uno alla base capisce dove sta il problema”.