MONTMELO’ – Valtteri Bottas fa segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna sul circuito di Montmelò, vicino Barcellona. Il finlandese della Mercedes gira in 1’16″785 precedendo di soli 39 millesimi il compagno di team e leader del mondiale, l’inglese Lewis Hamilton (1’16″824) e l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’17″724) staccato invece di quasi un secondo.





Ferrari staccate di oltre un secondo

ltre il secondo il divario delle due Ferrari che si piazzano in quarta e quinta posizione con il monegasco Charles Leclerc (1’17″970) davanti al tedesco Sebastian Vettel (1’17″981). Romain Grosjean (Haas), Sergio Perez (Racing Point), Alexander Albon (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas) e Lance Stroll (Racing Point) completano la top ten, tutti con distacchi superiori al secondo e mezzo. L’italiano Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo è quindicesimo, mentre è da annotare l’esordio dell’israeliano Roy Nissany (20°), in pista con la Williams in sostituzione di George Russell nella sessione mattutina. Appuntamento alle ore 15.00 con le prove libere 2 a chiusura del programma di lavoro della giornata di venerdì.







