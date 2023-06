F1 Gp Spagna 2023, pole di Verstappen davanti a Sainz. Leclerc affonda

La Red Bull di Max Verstappen conquista la pole position nel Gp di Spagna 2023. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader del Mondiale di Formula 1, conquista il primo posto in griglia con un giro in 1’12”272. L’iridato partirà davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz. Malissimo la rossa di Charles Leclerc, solo 19esimo.

La terza posizione va ad una sorprendente McLaren con Lando Norris. Quarta l’Alpine di Pierre Gasly seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton e dall’Aston Martin di Lance Stroll. Settimo posto in griglia per l’Alpine di Esteban Ocon, seguito dalla Haas di Nico Hulkenberg e dall’Aston Martin di Fernando Alonso nono, mentre chiude decima l’altra McLaren di Oscar Piastri. Partirà invece 11esima la seconda Red Bull di Carlos Perez seguito dalla Mercedes di George Russell.

“Ora dobbiamo guardare bene i dati, c’era qualcosa che non andava. La macchina nella libere era molto buona. In qualifica facevo la curva a destra bene mentre in quella di sinistra c’erano problemi. Domani in gara dobbiamo tornare ad un buon feeling”, le parole di Leclerc, a Sky, dopo la deludente eliminazione nel Q1.