F1 GP Singapore, Norris in pole e disastro Ferrari

Lando Norris ha conquistato la pole position con la McLaren al Gran Premio di Singapore in programma per domani. Le qualifiche si sono rivelate problematiche per la Ferrari, con Charles Leclerc che ha chiuso in nona posizione mentre Carlos Sainz ha avuto un incidente che ha compromesso la sua prestazione. Norris ha ottenuto il miglior tempo con un giro di 1’29”525, precedendo Max Verstappen della Red Bull, che si è qualificato secondo. Lewis Hamilton della Mercedes ha ottenuto il terzo tempo, seguito dal compagno di squadra George Russell, completando così una seconda fila completamente dominata dalla Mercedes.

Oscar Piastri, l’altro pilota della McLaren, ha chiuso al quinto posto, precedendo Nico Hulkenberg della Haas e Fernando Alonso dell’Aston Martin. Yuki Tsunoda della Racing Bulls si è piazzato in settima posizione. Per quanto riguarda le Ferrari, la situazione è stata decisamente negativa; Leclerc, oltre a chiudere nono, ha visto cancellato un tempo che lo avrebbe portato in quinta posizione per non aver rispettato i limiti del tracciato. Sainz, invece, ha concluso il suo Q3 in anticipo a causa di un incidente contro il muro.

Leclerc ha commentato la sua qualifica, sottolineando il problema con la temperatura delle gomme. “Quando sono uscito dai box, la temperatura delle mie gomme era troppo bassa”, ha affermato. Ha evidenziato come il bloccaggio in curva uno abbia rovinato il suo giro e ha sottolineato che le gomme non erano pronte: “Ho provato a portarle in temperatura, ma non sono riuscito a fare di più. Non erano pronte neanche al 50%”. La sua delusione è palpabile, tanto che ha preferito non soffermarsi sulla gara di domani, affermando che la qualifica a Singapore è fondamentale e che le sue speranze di vittoria sono ridotte.

In sintesi, la pole position di Norris e le difficoltà delle Ferrari delineano un quadro interessante per la gara di domani, con la McLaren e la Red Bull che sembrano avere il vantaggio, mentre le Ferrari fronteggiano sfide significative.