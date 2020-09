Verstappen 7° tempo: “Punto al 3° in qualifica”

Si apre ancora una volta nel segno della Mercedes la tre giorni del Gran Premio di Russia, decima tappa del Mondiale di Formula 1. Davanti a tutti sul circuito di Sochi c’è infatti Valtteri Bottas, il più veloce in entrambe le sessioni odierne: il finlandese fermando il cronometro sull’1’33″519 precede di circa due decimi il compagno di squadra Lewis Hamilton, che nel pomeriggio chiude la simulazione qualifica in 1’33″786 dopo aver chiuso la mattinata sorprendentemente penultimo. Proprio il 35enne britannico, dopo il successo colto due settimane fa al Mugello, può eguagliare domenica sulle rive del Mar Nero il numero record di 91 vittorie di Michael Schumacher.

Ben dietro alla due Frecce d’Argento si mantiene al terzo posto Daniel Ricciardo con la Renault, a oltre un secondo da Bottas, a precedere Carlos Sainz su McLaren, seguito dal compagno di squadra Lando Norris. Sesto tempo per Sergio Perez e settimo per Max Verstappen, alle prese con una Red Bull fin troppo nervosa: “Sapevamo che questa non fosse la pista migliore per la nostra macchina ma stiamo provando vari livelli di carico aerodinamico per capire quale sia la migliore soluzione – ha detto l’olandese -. Il mio obiettivo? Il terzo posto in qualifica, anche se sarà difficile. Sarà dura battere la Renault ma non si può sapere. Ad ogni modo noi sembriamo essere più competitivi nella simulazione gara e di questo ne sono felice”.

Ferrari: Leclerc 8° e Vettel 10°

Ottavo e decimo posto per le Ferrari, staccate di oltre 1,5 secondi, con Charles Leclerc (via radio ha lamentato alcune vibrazioni alla sua SF1000), un poco più rapido di Sebastian Vettel. Piccoli ma importanti passi in avanti per la Rossa, che comincia il lavoro in pista piazzando entrambe le monoposto in top-10, confermando i miglioramenti nel turno pomeridiano. Indietro le due Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen 14esimo e Antonio Giovinazzi 19esimo, staccate di oltre due secondi dalle Mercedes.

Prove libere, la top ten dei tempi

Questi i migliori tempi al termine delle prove libere del venerdì del GP di Russia di Formula 1:

Prima sessione: 1. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes 1’34″923, 2. Daniel Ricciardo (Aus) Renault 1’35″430, 3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’35″577, 4. Sergio Perez (Mex) Racing Point 1’35″796, 5. Lance Stroll (Can) Racing Point 1’35″965, 6. Esteban Ocon (Fra) Renault 1’36″061, 7. Daniil Kvyat (Rus) Alpha Tauri 1’36″230, 8. Alexander Albon (Tha) Red Bull 1’36″254, 9. Sebastian Vettel (Ger) Ferrari 1’36″323, 10. Pierre Gasly (Fra) Alpha Tauri 1’36″706.

Seconda sessione: 1. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes 1’33″519, 2. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1’33″786, 3. Daniel Ricciardo (Aus) Renault 1’34″577, 4. Carlos Sainz (Esp) McLaren 1’34″723, 5. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’34″847, 6. Sergio Perez (Mex) Racing Point 1’34″890, 7. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’35″048, 8. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’35″052, 9. Esteban Ocon (Fra) Renault 1’35″139, 10. Sebastian Vettel (Ger) Ferrari 1’35″183.