F1 Gp Monaco, Verstappen più veloce ma Ferrari c'è

La Red Bull di Max Verstappen davanti nella prima giornata di prove libere del Gp di Monaco ma la Ferrari c’è. Nella prima sessione a Montecarlo il più veloce è lo spagnolo Carlos Sainz che chiude in 1’13″372 davanti al connazionale Fernando Alonso (1’13″710) su Aston Martin. Terzo l’inglese Lewis Hamilton (1’14″035) con la Mercedes, poi la Red Bull del messicano Sergio Perez (1’14″038) e il padrone di casa Charles Leclerc (1’14″093) con l’altra Rossa. Sesto posto per Verstappen (1’14″244). Sessione terminata con 3’ d’anticipo per un l’incidente occorso ad Alexander Albon (Williams), senza conseguenze per il pilota.

Verstappen su Red Bull ha chiuso al comando in 1’12″462 le seconde prove libere. Alle spalle dell’olandese le due Ferrari di Leclerc (1’12″527) e Sainz, leader della prima sessione, che ha archiviato anzitempo la sessione per una collisione con le barriere: nessuna conseguenza per lui e terzo posto finale in 1’12″569. Quarto tempo per Alonso (1’12″682) che si è lasciato alle spalle gli inglesi Lando Norris (1’12″906) con la McLaren e Hamilton (1’12″960) con la Mercedes.