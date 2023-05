F1, Gp Monaco: Verstappen il più veloce in terze libere. Perez finisce su barriere

Quarto Sainz e settimo Leclerc. Qualifiche interrotte per l’incidente della Red Bull

E’ del campione del mondo in carica Max Verstappen il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gp di Monaco di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha chiuso con il crono di 1.12.776 piazzandosi davanti al compagno di squadra, Sergio Perez, a 73 millesimi. Terza l’Aston Martin di Lance Stroll (+0″166), e quartla Ferrari dello spagnolo, Carlos Sainz (+0″485), seguito da Lando Norris (McLaren, +0″620), Pierre Gasly (Alpine, +0″677) e dall’altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0″699). A chiudere la top ten ci sono Lewis Hamilton (Mercedes, +0″710), Esteban Ocon (Alpine, +0″720) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo, +0″745). La terza sessione di libere si è conclusa in anticipo a causa di un incidente senza conseguenze per Hamilton a tre minuti dalla fine.

Incidente per la Red Bull di Sergio Perez alla curva 11 nel corso delle libere del Gp di Monaco di F1. Immediata la bandiera rossa e l’interruzione delle qualifiche.