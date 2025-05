F1 GP Miami, Piastri vince e doppietta McLaren. Ferrari sprofonda.

L’australiano Oscar Piastri trionfa nel Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1, portando la McLaren a una doppietta con il secondo posto del britannico Lando Norris. George Russell, su Mercedes, conquista la terza posizione, mentre l’olandese Max Verstappen si deve accontentare del quarto posto con la Red Bull. Un’altra gara deludente per la Ferrari: Charles Leclerc termina settimo e Lewis Hamilton ottavo, superati dalle Williams di Alex Albon e Carlos Sainz.

Piastri segna il suo quarto successo stagionale e il sesto in carriera, rafforzando il primo posto nella classifica del Mondiale piloti. Dopo una partenza in seconda posizione, si posiziona dietro la Red Bull di Verstappen, scattato dalla pole. La superiorità della McLaren emerge chiaramente quando Piastri sorpassa Verstappen al 14esimo giro, assumendo il comando della gara. Norris segue il compagno di squadra e conquista il secondo posto al 19esimo giro, consolidando la doppietta per McLaren, che gestisce una pit-stop senza problemi.

Russell riesce a strappare il terzo posto a Verstappen, mentre le Ferrari continuano a mostrare prestazioni anonime. Leclerc supera Hamilton a quattro giri dalla fine, ma l’inglese esprime frustrazione per la situazione, con Hamilton che commenta la presenza della Williams di Sainz. Nella classifica piloti, Piastri allunga con 131 punti, seguito da Norris a 115 e Verstappen a 99. Nel Mondiale costruttori, la McLaren guida con 246 punti, mentre la Mercedes è seconda con 141 e la Ferrari quarta a 94. La Ferrari avrà l’opportunità di cercare riscatto nel Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola, il 18 maggio.