F1 GP Baku, Leclerc in pole: la classifica

Il 14 settembre 2024, Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gran Premio dell’Azerbaigian a Baku per la quarta volta consecutiva, segnando un tempo di 1’41″365. Il pilota monegasco della Ferrari ha preceduto l’australiano Oscar Piastri della McLaren, che ha registrato un tempo di 1’41″686, e il compagno di squadra Carlos Sainz, che ha fermato il cronometro a 1’41″805. Seguendo Sainz, si è piazzato il messicano della Red Bull Sergio Perez con un tempo di 1’42″813, mentre il pilota della Mercedes George Russell ha chiuso in 5ª posizione (1’41″874) e il leader del campionato, l’olandese Max Verstappen, ha ottenuto il 6° posto (1’42″023).

La top ten è completata da Lewis Hamilton (7°), Fernando Alonso (8°) e le due Williams, guidate rispettivamente da Alexander Albon e Oliver Bearman. Un evento sorprendente si è verificato quando Lando Norris, della McLaren, non è riuscito a qualificarsi e prenderà il via dalla 17ª posizione.

Leclerc ha espresso la sua soddisfazione per la pole position, dichiarando: “Questa è una delle mie piste preferite”. Ha condiviso che il weekend non era iniziato nel migliore dei modi a causa di un incidente nelle prove libere e di problemi con nuovi componenti della vettura, aggiungendo: “Il passo, però, c’era sempre stato e in qualifica ho solo dovuto evitare i muri”. Ha inoltre sottolineato l’importanza della posizione in griglia, affermando che partire 1° e 3° è il miglior risultato possibile, e che la gestione delle gomme sarà cruciale per la gara.

Carlos Sainz ha commentato la solidità della performance di entrambe le Ferrari, evidenziando che sono in una buona posizione per la gara. Nonostante non si sia mai sentito completamente a suo agio sulla pista di Baku, ha espresso ottimismo riguardo alla possibilità di ottenere un doppietta, dicendo: “Penso che abbiamo avuto una giornata solida”. Sainz ha notato anche come la pista si evolveva e ha trovato più grip verso la fine delle qualifiche, suggerendo che ci sono buone possibilità per la gara di domani.