F1 GP Bahrain, vince Piastri con la McLaren. Ferrari sbaglia, Leclerc fuori dal podio

Oscar Piastri vince il Gp del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, ottenendo il suo secondo successo stagionale e il quarto in carriera. Il pilota australiano della McLaren parte dalla pole position e regola la Mercedes di George Russell e il compagno di squadra Lando Norris. La Ferrari non riesce a raggiungere il podio, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto.

La gara, che inizialmente si svolge in modo lineare, cambia al 32esimo giro con l’ingresso della safety car, che interrompe la corsa per circa quattro tornate. Piastri, al comando, vede così la sua fuga neutralizzata. Tutti i team di vertice, inclusa la Ferrari, richiamano i propri piloti ai box per un pit stop. Leclerc, terzo, entra con la speranza di attaccare ma viene rimandato in pista con gomme dure, mentre Hamilton esprime le sue lamentele riguardo alla scelta degli pneumatici. Le McLaren, invece, optano per gomme medie e Russell utilizza pneumatici morbidi per la parte finale della gara.

Quando la safety car rientra, Piastri riprende il comando e accumula rapidamente oltre 2 secondi di vantaggio su Russell. Leclerc, al 42esimo giro, deve fronteggiare un attacco di Norris, che però non riesce a superarlo immediatamente. Nel 46esimo giro, Leclerc respinge un altro attacco di Norris, ma nel 53esimo giro il pilota della McLaren riesce finalmente a passare. Piastri taglia il traguardo per primo, mentre Russell mantiene la seconda posizione nonostante alcune difficoltà con la sua Mercedes.