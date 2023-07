F1 Gp Austria, Verstappen trionfa nella gara sprint davanti a Perez e Sainz

L’olandese della Red Bull Max Verstappen domina la gara sprint del Gp d’Austria. Sul circuito del Red Bull Ring con pista bagnata il bi-campione del mondo in carica e leader iridato si impone davanti al messicano Sergio Perez, suo compagno di squadra e allo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz. In quarta e quinta posizione le due Aston Martin del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso.

Sesto posto per il tedesco della Haas Nico Hulkenberg che si lascia alle spalle il francese dell’Alpine Esteban Ocon e l’inglese della Mercedes George Russell. Prestazione incolore per la seconda Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc solo 12°.

“La partenza è stata brutta, ho avuto un po’ di pattinamento ma dopo che ho ripreso la testa tutto è andato bene, ho solo dovuto gestire le gomme” ha detto Max Verstappen dopo la vittoria nella gara sprint del Gp d’Austria davanti al compagno di squadra Sergio ‘Checo’ Perez. “Sapevo che se non avesse piovuto più fare tutti i giri con le intermedie sarebbe stato difficile, ma abbiamo cercato di tenere duro. Chiaramente le slick erano molto più veloci, ma avevamo talmente tanto vantaggio che non aveva senso fermarsi. Abbiamo tenuto duro ed è andata bene”. “Il duello con Checo? C’è stato un brutto momento dopo curva-1, mi sono trovato sull’erba e la pista era viscida ma siamo riusciti a tenere la macchina in carreggiata e poi abbiamo fatto la nostra gara” conclude il pilota della Red Bull.