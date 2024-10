F1 GP Austin, trionfo Ferrari: doppietta Leclerc-Sainz

Doppietta Ferrari nel Gran Premio degli Stati Uniti di Austin, svoltosi il 20 ottobre 2024. A conquistare la vittoria è il monegasco Charles Leclerc, che si è imposto davanti allo spagnolo Carlos Sainz. Il podio è completato dall’olandese Max Verstappen della Red Bull, che, dopo aver vinto la gara sprint il giorno precedente, ha chiuso in terza posizione, superando il suo principale rivale per il titolo mondiale, l’inglese Lando Norris della McLaren.

La gara è stata determinata in gran parte dalla partenza di Leclerc, che partiva dal quarto posto. Il monegasco ha approfittato del duello tra Norris e Verstappen, riuscendo a portarsi in testa e riscattando così la sconfitta subita sulla stessa pista un anno fa. Dopo il sorpasso, Leclerc ha mantenuto un ritmo solido e controllato, conducendo fino alla fine e regalando alla Ferrari una vittoria fondamentale. Sainz, compagno di squadra, ha seguito Leclerc con una prestazione costante.

Verstappen ha lottato con determinazione, ma alla fine è stato soddisfatto del terzo posto, importante per la sua corsa al titolo iridato. Per le McLaren, tuttavia, è stata una giornata deludente. Norris, dopo un forte ritorno a metà gara, ha dimostrato un ritmo che sarebbe stato utile sfruttare prima. Nonostante i tentativi di attaccare Verstappen, a quattro giri dalla fine è incappato in un errore: dopo aver superato l’olandese, ha ricevuto una penalità di 5 secondi che ha compromesso la sua possibilità di salire sul podio.

In termini di punteggio, Max Verstappen mantiene la testa della classifica mondiale con 354 punti, seguito da Lando Norris con 297 e Charles Leclerc con 275, a sole cinque gare dalla conclusione del campionato. Il prossimo appuntamento sarà il Gran Premio del Messico, dove i piloti si sfideranno nuovamente. Le aspettative sono elevate e la competizione rimane intensa, con Ferrari, Red Bull e McLaren pronte a dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile.