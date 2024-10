F1 GP Austin, Norris in pole con McLaren e Ferrari in seconda fila

Lando Norris ha conquistato la pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti, con la Ferrari che insegue dalla seconda fila. Il pilota britannico della McLaren ha ottenuto il miglior tempo nella terza manche delle qualifiche, segnando un giro di 1’32”330. Questa rappresenta la settima pole della carriera per Norris, che partirà davanti alla Red Bull di Max Verstappen, vincitore della Sprint e classificatosi in seconda posizione.

Le Ferrari si trovano in seconda fila: Carlos Sainz ha ottenuto il terzo posto in griglia, mentre il suo compagno di squadra Charles Leclerc partirà dalla quarta posizione. Seguono, in quinta posizione, la McLaren dell’australiano Oscar Piastri e la Mercedes del britannico George Russell, che potrebbe rischiare di perdere posizioni in seguito a un incidente verificatosi durante le qualifiche. Completa la top ten l’Alpine di Pierre Gasly, seguita dall’Aston Martin di Fernando Alonso, dalla Haas di Kevin Magnussen e dalla Red Bull di Sergio Perez. Infine, una giornata difficile per Lewis Hamilton, che partirà dalla parte posteriore della griglia a causa di problemi tecnici.

La gara è prevista per domenica 20 ottobre e le strategie delle squadre si fanno sempre più intense, con i piloti che si preparano a dare il massimo per cercare di ottenere risultati positivi. La McLaren ha mostrato un’ottima forma, con Norris e Piastri capaci di mantenere il passo con i principali contendenti. Dall’altro lato, le Ferrari stanno cercando di capitalizzare sull’occasione per ridurre il divario con le squadre leader in classifica.

In conclusione, il Gran Premio degli Stati Uniti promette di essere una gara interessante, con molti piloti pronti a dare battaglia sin dalla partenza. Le condizioni della pista, insieme alle strategia scelte dai team, giocheranno un ruolo cruciale nel determinare l’esito finale della corsa. I tifosi sono in attesa di vedere come si svilupperanno i vari duelli in pista, soprattutto tra Norris e Verstappen, e se le Ferrari sapranno sfruttare la loro buona posizione di partenza per conquistare punti preziosi.