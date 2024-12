F1 GP Abu Dhabi, Ferrari vince il mondiale Costruttori se: le combinazioni

Max Verstappen ha già celebrato il suo quarto titolo consecutivo nel Mondiale Piloti di Formula 1, ma il titolo Costruttori rimarrà in bilico fino all’ultima gara, il Gran Premio di Abu Dhabi, in programma domenica 8 dicembre. La competizione è tra McLaren e Ferrari, le quali sono distanziate da soli 21 punti dopo la vittoria di Verstappen in Qatar, dove Charles Leclerc ha ottenuto il secondo posto, seguito da Carlo Sainz al sesto e Lando Norris al decimo.

Per la Ferrari, la vittoria del titolo Costruttori, assente da 16 anni, richiederà una prestazione quasi impeccabile. Gli inglesi della McLaren, avendo un vantaggio, hanno buone speranze, ma la Ferrari ha dimostrato di essere in forma, superando frequentemente i rivali nelle ultime gare. Leclerc e Sainz dovranno massimizzare il loro risultato e confidare che le McLaren finiscano al di fuori del podio o in posizioni sfavorevoli.

Per conquistare il titolo, la Ferrari deve totalizzare almeno 21 punti in più rispetto alla McLaren. Ad esempio, potrebbe conquistare 44 punti se ottiene una doppietta, mentre la McLaren non superasse i 23. Se non vincono la gara, devono comunque accumulare almeno 22 punti in più, il che implica che Leclerc e Sainz dovrebbero piazzarsi al secondo e terzo posto, aspettandosi che le McLaren si classificano al settimo o ottavo posto. In caso di parità, si farebbe riferimento al numero di secondi posti, vantaggio che attualmente spetta ai britannici.

In Formula 1, i punti vengono assegnati secondo il seguente schema: 25 punti per il primo posto, 18 per il secondo, 15 per il terzo, 12 per il quarto, 10 per il quinto, 8 per il sesto, 6 per il settimo, 4 per l’ottavo, 2 per il nono, 1 per il decimo e 1 punto per il giro veloce.

Inoltre, è in corso una lotta per il secondo posto nel Mondiale Piloti tra Lando Norris e Charles Leclerc. Norris ha un vantaggio di 8 punti su Leclerc. Entrambi i piloti hanno totalizzato tre vittorie in stagione, ma in caso di parità puntale, Norris prevalerebbe grazie al numero di secondi posti. Leclerc deve arrivare davanti a Norris per scalzarlo, mentre Norris può mantenere il suo posto anche terminando dietro, a patto di non perdere più di 8 punti.