La conferma delle Mercedes nonostante l’incognita Covid e la resurrezione delle Ferrari arrivate al Nurburgring con diverse novità aerodinamiche. E’ Valtteri Bottas il più veloce nelle terze e ultime libere del Gp dell’Eifel in Germania: il finlandese in 1’26″225 ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton (+0″136) e la Rossa di Charles Leclerc terza con meno di mezzo secondo di distacco. Poi la Red Bull di Max Verstappen (+0″671) che ha preceduto l’altra Ferrari di Sebastian Vettel (+0″813) e la McLaren di Lando Norris (+0″942). Appuntamento alle 15:00 con le qualifiche, dove potrebbe alzare bandiera bianca Lance Stroll, assente nelle libere per condizioni fisiche non ottimali.