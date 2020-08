ROMA – Il dominio mostrato dalla Mercedes nei primi Gp della stagione non spaventa Charles Leclerc, che guarda al futuro con ottimismo. Il secondo atto in programma sul circuito di Silverstone è alle porte e il pilota della Ferrari spera di ripetere la buona gara di domenica scorsa: “Per la seconda volta in questa stagione gareggiamo sulla stessa pista per due domeniche consecutive. Fortunatamente siamo a Silverstone, un tracciato sul quale è sempre bello guidare e dove abbiamo ottenuto un podio che ha dato morale a tutta la squadra – commenta il pilota monegasco – Il lavoro svolto la settimana scorsa potrà essere un’ottima base di partenza per il weekend cui andiamo incontro, anche se ogni corsa fa storia a sé. Come domenica dovremo essere ancora in grado di non commettere errori per approfittare di ogni opportunità che si possa presentare. Le Mercedes sono a un livello altissimo e vincere sarà molto difficile, ma darò tutto in pista per ottenere il massimo”.





Vettel: “Voglio ritrovare il feeling mancato lo scorso weekend”

Positive sono anche le sensazioni del compagno di scuderia, Sebastian Vettel: “Sono reduce da una corsa piuttosto difficile per quello che mi riguarda. Credo che avere la possibilità di gareggiare nuovamente a Silverstone ad appena una settimana di distanza mi offra una buona occasione per ottenere il feeling mancato nel fine settimana scorso. Venerdì scenderemo in pista potendo contare sui dati raccolti dalla squadra nell’ambito del primo weekend e questo dovrebbe aiutarci perché ci permetterà di lavorare in maniera più focalizzata sui dettagli per trovare la giusta sintonia con la macchina”.











