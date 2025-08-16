33.1 C
Da StraNotizie
F1 e motori V8: il futuro sostenibile secondo Domenicali

Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, sostiene l’idea dei motori V8 ibridi alimentati da carburanti sostenibili come una possibile opzione per il futuro. Le discussioni sulle nuove motorizzazioni, previste per il 2026, hanno riacceso il dibattito su motori ritenuti oggi troppo complessi e costosi. Sebbene il ritorno ai V8 o persino ai V10 non sia stato ufficialmente considerato, non è stato escluso per future normative.

La possibilità di tornare ai V8 ha ricevuto supporto anche dal presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem. Domenicali, in un’intervista, ha sottolineato che la combinazione di carburante sostenibile e motori V8 rappresenta un buon punto di partenza per il futuro. Tuttavia, ha avvertito che è fondamentale concentrarsi sulle nuove regole e motorizzazioni, lasciando le considerazioni sul futuro per tempi successivi.

La Formula 1 sta diventando sempre più tecnologica e sofisticata, il che comporta un aumento dei costi. Pertanto, l’idea di standardizzare alcuni componenti delle monoposto, come cambi e batterie, sta guadagnando attenzione. Domenicali ha spiegato che molte delle nuove generazioni vedono il cambio solo come un pezzo meccanico, senza afferrarne completamente il significato nel contesto delle prestazioni. Ha anche evidenziato che i veri problemi riguardano l’affidabilità e i costi, suggerendo che componenti meno rilevanti dal punto di vista tecnologico potrebbero essere semplificati.

Domenicali ha inoltre escluso l’uso dell’idrogeno in Formula 1 nel prossimo decennio, sottolineando le complessità e le problematiche di sicurezza legate a questa tecnologia. Una rinascita delle motorizzazioni tradizionali, con caratteristiche innovative, potrebbe accontentare addetti ai lavori e tifosi. Tuttavia, sarà necessario attendere la prossima stagione per conoscere la direzione effettiva della Formula 1.

