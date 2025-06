F1 Canada: Gomme C6 e Strategie in Qualifica

Nel Gran Premio del Canada, i team di Formula 1 si preparano a gestire l’incertezza sulle mescole di pneumatici. Pirelli ha introdotto la gomma C6 per il 2025, puntando su mescole più morbide per migliorare le prestazioni durante le qualifiche. Nonostante le potenzialità di maggiore grip, la differenza tra C6 e C5 è minima, creando dubbi sulla resistenza della nuova gomma sotto l’alta temperatura prevista.

Già nelle ultime gare di Imola e Monaco, alcuni piloti hanno optato per la mescola media, ottenendo risultati competitivi. George Russell ha indicato un crescente interesse per le gomme medie tra i team, suggerendo che Mercedes possa seguirne l’esempio. Durante la prima sessione di prove libere, la maggior parte dei team ha scelto le gomme morbide, con pochi che hanno provato le opzioni più dure.

Carlos Sainz ha previsto confusione nella scelta delle gomme, data la piccola differenza prestazionale. Anche la gestione del calore è cruciale; le C6 potrebbero soffrire di surriscaldamento in settori chiave del circuito. Piloti come Pierre Gasly e Fernando Alonso hanno evidenziato la necessità di testare ancora le gomme medie per valutarne l’efficacia nelle qualifiche.

L’ingegnere capo di Pirelli ha confermato che la gestione del graining è stata un problema significativo, ma può migliorare con l’evoluzione della pista. Per la gara, si prevede una strategia a due soste, con indicazioni che i pneumatici medi e duri potrebbero comportarsi bene. Le simulazioni suggeriscono che ci sarà ancora incertezze riguardo alla scelta finale dei pneumatici prima delle qualifiche e della gara.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: it.motorsport.com