F1 Canada 2025: Tutto sul Gran Premio di Montreal Live!

Il Mondiale di Formula 1 ritorna a Montreal per il Gran Premio del Canada, in programma dal 12 al 15 giugno 2025. Il circuito, intitolato a Gilles Villeneuve, presenta un tracciato cittadino caratterizzato da curve lente, lunghi rettilinei e il famoso “Muro dei Campioni”, che ha messo fuori gioco molti piloti nel corso degli anni. Le variabili meteorologiche, tipiche della zona, possono influenzare notevolmente le strategie delle scuderie.

Il weekend di gara seguirà un formato classico. Le prove libere inizieranno venerdì alle 13.30 e 17 (19.30 e 23 CEST), la terza sessione avrà luogo sabato alle 12.30 (18.30 CEST) e le qualifiche sono previste per le 16 (22 CEST). La gara di domenica, che avrà una distanza totale di 305,27 km, scatterà alle 14 ora locale (20 CEST). Questo evento rappresenta la decima prova della stagione e la 54esima edizione del Gran Premio del Canada.

Il Gran Premio sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Carlo Vanzini, coadiuvato da Marc Gené, con approfondimenti tecnici a cura di esperti del settore. Durante il weekend, ulteriori aggiornamenti saranno disponibili su Sky Sport 24, skysport.it e i canali social di Sky Sport.

In sintesi, il weekend promette emozioni e sorpassi, con la presenza della F1 Academy che arricchirà il programma di eventi sul circuito.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.digital-news.it