F1 Canada 2025: Piastri guida il Mondiale, orari e dettagli

Questo weekend si svolge il Gran Premio del Canada, decimo appuntamento della stagione di Formula 1 2025, sul circuito di Montreal. Oscar Piastri (McLaren), reduce dalla vittoria in Spagna, è attualmente leader del campionato con cinque vittorie e 186 punti, con un vantaggio di 10 punti sul compagno di squadra Lando Norris, che ha chiuso a quota 176.

Max Verstappen, quattro volte campione del mondo e vincitore di due GP in questa stagione, si trova al terzo posto con 137 punti, dopo una deludente decima posizione in Catalogna a causa di una penalità. Verstappen ha dominato le recenti edizioni del GP canadese. Seguono nella classifica George Russell (Mercedes) con 111 punti e Charles Leclerc (Ferrari) a 94, con il sette volte campione Lewis Hamilton poco più indietro.

La Ferrari, in un periodo di valutazione, deve decidere se proseguire lo sviluppo della SF-25, che ha finora deluso, o concentrarsi sul progetto 2026, quando entreranno in vigore nuove regole che potrebbero cambiare le gerarchie in pista.

In aggiunta, l’attenzione si sposterà su Kimi Antonelli (Mercedes), in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione complicato.

Il Gran Premio si svolgerà su una distanza di 70 giri, con le qualifiche sabato 14 giugno alle ore 22:00 e la gara domenica 15 giugno alle 20:00. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in esclusiva su Sky Sport F1 e in differita su TV8.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.today.it