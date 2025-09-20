F1 Baku: Le sfide di Leclerc tra qualifiche e vittorie

Dal 2021 al 2024, il pilota monegasco ha ottenuto quattro pole position consecutive in Azerbaigian. Tuttavia, in nessuna di queste occasioni è riuscito a vincere la gara. Si tratta di un tabù che cercherà di sfatare, oltre a rappresentare un record negativo da evitare.

Il Gran Premio di Baku si avvicina e i fan possono seguire tutte le sessioni in diretta su Sky e in streaming su NOW. Attesa grande per le terze prove libere, dove il pilota avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore e cercare di rompere l’incantesimo.