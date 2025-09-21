F1 Azerbaigian: Verstappen in pole, Ferrari in crisi a Baku

Si corre oggi il Gran Premio dell’Azerbaigian, il diciassettesimo appuntamento della stagione di Formula 1, sul tracciato di Baku. Max Verstappen della Red Bull parte dalla pole position, seguito dalla sorpresa delle qualifiche, Carlos Sainz della Williams, ex Ferrari, che ha ottenuto il secondo tempo.

In seconda fila troviamo Liam Lawson dei Racing Bulls, che ha conquistato la terza posizione, e Andrea Kimi Antonelli della Mercedes, che ha superato il compagno di squadra George Russell, fermosipia al quinto posto. Oscar Piastri, leader del Mondiale con la McLaren, parte dalla nona posizione dopo un errore in Q3, mentre il suo rivale Lando Norris si schiera in settima posizione, cercando di ridurre il distacco di 31 punti in classifica.

Le qualifiche hanno rappresentato un vero incubo per la Ferrari, con Charles Leclerc che ha concluso la sessione contro il muro e partirà decimo. Lewis Hamilton è stato eliminato in Q2, occupando la dodicesima posizione. La Ferrari, seconda nel Mondiale Costruttori, deve difendere la sua posizione con 337 punti di svantaggio dalla McLaren, ma ha 20 punti più della Mercedes e 41 in più rispetto alla Red Bull.

Il Gran Premio dell’Azerbaigian, con una distanza di 51 giri, inizia oggi alle 13. Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in differita su TV8 alle 16.