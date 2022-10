F1 22 aggiorna le livree e si prepara per Halloween

Codemasters ed Electronic Arts Inc. hanno annunciato un aggiornamento per F1 22 sulla base dei riferimenti forniti dai team di Formula 1. Il gioco lancerà l’aggiornamento delle livree sportive il 31 ottobre. Tutte le scuderie, compresa la nuova FIA Formula 1 Constructors’ World Champions, hanno subito diverse modifiche alle vetture in termini di geometria, carrozzeria, sponsor e colori, oltre che di abbigliamento della squadra, spazi di accoglienza e look del garage. Sono inclusi anche il terzo aggiornamento delle valutazioni dei piloti e oggetti speciali pensati per celebrare Halloween e il Gran Premio del Messico. In vista del Gran Premio di questo fine settimana, F1 22 commemorerà il Día de Muertos con un esclusivo contenuto di gioco ispirato alla celebrazione messicana. Un set a tema, che include la livrea dell’auto, la tuta da corsa, il cappellino, il casco e gli stivali, è stato incluso come contenuto VIP sbloccabile nel Podium Pass Series 3 fino al 7 dicembre.

Una speciale livrea a tempo limitato ispirata allo Stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie sarà inclusa nel gioco, gratuitamente per tutti i giocatori. La livrea Grin sarà inviata a tutti tramite messaggi di gioco e potrà essere riscattata tra il 31 ottobre e il 5 dicembre. A sostegno della narrazione del Paese delle Meraviglie e ispirata al personaggio della Regina di Cuori, i fan possono anche acquistare il set personalizzabile Wonderland Hearts, che comprende la livrea dell’auto, il casco, la tuta e i guanti, nell’Item Shop dal 2 all’8 novembre. “Ad ogni gara, i team di F1 migliorano costantemente le livree e i design delle loro auto. Quest’anno abbiamo lavorato più duramente che mai per offrire una vasta gamma di aggiornamenti per ogni squadra sulla griglia di partenza, per garantire che il nostro aggiornamento sportivo sia il più grande e il più autentico fino ad oggi, avvicinando i nostri giocatori più che mai alla realtà”, ha dichiarato Paul Jeal, Senior Director F1 Franchise di Codemasters. “Ci auguriamo che i fan apprezzino anche alcuni degli elementi festivi che abbiamo inserito questa volta”.