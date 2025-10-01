F1 2026: sfide e novità dei team a Barcellona

A breve i team di Formula 1 inizieranno una nuova era con i test delle vetture 2026 a Barcellona. Le modifiche al regolamento riguardano sia il telaio che il motore e rappresentano un cambiamento significativo per il mondo della F1. I team dovranno adattare i nuovi telai a motori ibridi più efficienti, con un bilanciamento tra energia elettrica e combustione mai visto prima.

Attualmente, molte scuderie hanno già interrotto lo sviluppo delle vetture 2025 per concentrarsi su quelle del prossimo anno. Nonostante le sfide, le undici squadre continuano a lavorare sui livelli di carico aerodinamico, utilizzando simulatori per ottimizzare le prestazioni. Andrew Shovlin, direttore tecnico della Mercedes, ha sottolineato che il processo di sviluppo richiede un continuo adattamento poiché le prestazioni cambiano costantemente.

Le nuove regole includono una power unit completamente rivista, pneumatici più stretti da parte di Pirelli, e una riduzione del peso da 800 kg a 768 kg. Inoltre, si introduce l’aerodinamica attiva e carburanti sostenibili. La definizione esatta delle prestazioni dei motori è ancora in fase di perfezionamento.

Le dichiarazioni di Charles Leclerc sulla Ferrari 2026 hanno suscitato attenzione, evidenziando la variabilità nelle prestazioni rispetto ad altre scuderie. Shovlin ha osservato che le squadre stanno sviluppando in isolamento, rendendo difficile predire le reali performance fino ai test ufficiali in Bahrain.

Infine, Shovlin ha espresso ottimismo riguardo alla parità di prestazioni all’inizio della stagione, suggerendo che, nonostante le differenze, tutte le vetture presenteranno elementi riconoscibili, portando a innovazioni nel tempo.