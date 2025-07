F1 2026: rivoluzione dei motori e nuove sfide tecniche

L’attuale era della Formula 1 si prepara a un radicale cambiamento che interesserà mezzi, motori e regole nel 2026. Con un nuovo approccio alle power unit, che integreranno motori termici ed elettrici per generare energia in modo equilibrato, le monoposto saranno anche più leggere, strette e con un passo accorciato. Le gomme saranno progettate per ridurre l’impatto a terra e ci sarà una maggiore funzione dell’aerodinamica.

Tuttavia, il mercato delle power unit fra costruttori sta affrontando incertezze. Attualmente, i motori, del valore di circa 1,2 milioni di euro ciascuno, continuano a risultare costosi, con margini di risparmio ancora limitati nonostante le nuove tecnologie. Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, ha recentemente espresso la sua posizione favorevole ai motori aspirati V10, proponendo una revisione significativa rispetto ai progetti attuali che le case automobilistiche stanno sviluppando da anni.

La nuova direzione, presa dai vertici automobilistici, si ricollega a tentativi di posizionare la F1 come un banco di prova per le tecnologie elettriche. Questa transizione ha già mostrato delle sfide, con difficoltà nella gestione dell’energia e nel rendimento dei veicoli. I team hanno lavorato per ottimizzare non solo i motori, ma anche l’aerodinamica per affrontare questi problemi e garantire prestazioni competitive.

Le ultime simulazioni mostrano che i tempi sul giro potrebbero non discostarsi significativamente da quelli attuali, ma rimane da vedere se i costruttori sapranno adattarsi a queste nuove normative. La Mercedes sembra essere in pole position, supportata da alleanze strategiche con altri team, mentre rimane il mistero su Ferrari, Honda, Audi e Red Bull, che attualmente non rivelano dettagli sulle loro evoluzioni meccaniche per il futuro.