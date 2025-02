F.lli Schiano Galaxy, Bici Elettrica Pieghevole 20″, Batteria Rimovibile 36V 10.4Ah, Motore 250W 40Nm, Ebike Urbana, Colore Nero

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

999,00€

(as of Feb 10, 2025 23:30:42 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

98% montata

La Galaxy ti verrà consegnata montata al 98%. Ti proponiamo una bici con cui potrai iniziare a divertirti dopo due semplici passaggi:

avvita i pedaliregola il manubrio in posizione

Ora sei pronto a partire!

Batteria

La Galaxy è dotata di una batteria al litio rimovibile da 36V, 10.4Ah, 374.4Wh, integrata nel telaio che:

può essere ricaricata sulla bici o separatamentesi ricarica completamente in 3-4 oreha un’autonomia compresa tra 50 e 70 km

Display

La Galaxy offre 5 livelli di supporto. Il display LCD Ananda D13 a 3 pulsanti ha le seguenti funzioni principali:

distanza totale percorsavelocità attualeControllo delle lucilivello di assistenzacapacità della batteriacodice di erroredurata del viaggio in bicicletta

Recensioni dei clienti

4,0 su 5 stelle

192

4,1 su 5 stelle

263

4,2 su 5 stelle

46

4,0 su 5 stelle

1

3,8 su 5 stelle

8

3,4 su 5 stelle

100

Prezzo

629,76 €€629,76 725,02 €€725,02 678,33 €€678,33 999,00 €€999,00 859,00 €€859,00 799,00 €€799,00

Dimensioni della ruota

20 pollici 20 pollici 20 pollici 20 pollici 20 pollici 20 pollici

Motore

250 W 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W

Tipo di motore

anteriore posteriore posteriore posteriore posteriore posteriore

Batteria

10.4 Ah 7.8 Ah 10.4 Ah 10.4Ah 10.4Ah 10.4Ah

Display

LED LED LCD LCD LCD LED

Numero di velocità

7 7 8 8 7 7

Peso massimo supportato

120 kg (incluido el ciclista) 120 kg (incluido el ciclista) 120 kg (incluido el ciclista) 120 kg (incluido el ciclista) 120 kg (incluido el ciclista) 120 kg (incluido el ciclista)

Altre opzioni di colore

Antracite/Bianco antico Bianco/Nero Nero-Arancione/Nero-Blu

Bicicletta pieghevole

✓

✓

✓

✓

✓

✓

SPOSTAMENTI SENZA SFORZO: Bici elettrica uomo e donna con motore posteriore ANANDA da 250W con 50Nm di coppia e pedalata assistita fino a 25 km/h

LUNGA DURATA DELLA BATTERIA: bicicletta elettrica pieghevole con batteria da 36V 10.4Ah, 374.4Wh, rimovibile per ricarica ovunque, fino a 90 km in modalità ECO

CARATTERISTICHE PREMIUM: Bici elettriche con cambio Shimano a 9 velocità, telaio in alluminio, freni a V, cerchi in alluminio e pneumatici da 20 pollici

ACCESSORI INCLUSI: Bici elettrica con luci LED anteriori e posteriori, display LCD, campanello, parafanghi, copricatena, e sella Selle Royal per maggiore comfort

MONTAGGIO E STOCCAGGIO FACILE: Le bici F.lli Schiano sono preassemblate al 98%. Misure da chiusa: 85x45x72 cm, facili da riporre e trasportare